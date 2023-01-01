О душе. Аристотель (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Исследования великого мыслителя теперь в аудиоформате! Аристотель (384-322 гг. до н.э.) – древнегреческий философ, ученик Платона, воспитатель Александра Македонского, основатель Лицея. Был первым мыслителем, создавшим всестороннюю систему философии, охватившую все сферы человеческого развити�я. В настоящий сборник входят трактат Аристотеля «О душе», посвященный исследованию природы человеческой души, логический трактат «Об истолковании», две небольшие работы из «Малых сочинений о природе» и редко издаваемый «Протрептик», созданный для пробуждения интереса к философии среди молодежи и сохранившийся лишь фрагментарно.



О душе слушать на видеосервисе Wink.