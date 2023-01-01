О душе. Аристотель
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О душе. Аристотель

О душе. Аристотель (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература208 мин16+

Сюжет

Исследования великого мыслителя теперь в аудиоформате! Аристотель (384-322 гг. до н.э.) – древнегреческий философ, ученик Платона, воспитатель Александра Македонского, основатель Лицея. Был первым мыслителем, создавшим всестороннюю систему философии, охватившую все сферы человеческого развития. В настоящий сборник входят трактат Аристотеля «О душе», посвященный исследованию природы человеческой души, логический трактат «Об истолковании», две небольшие работы из «Малых сочинений о природе» и редко издаваемый «Протрептик», созданный для пробуждения интереса к философии среди молодежи и сохранившийся лишь фрагментарно.

О душе слушать на видеосервисе Wink.

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