О духовном в искусстве. Василий Кандинский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Василий Васильевич Кандинский (1866—1944) – один из крупнейших художников XX века. Его творчество и философские труды во многом определили облик нового понимания изобразительного искусства. Фактически с «Абстрактной акварели» Кандинского (1910 г.) начинается история современной абстрактной живописи. Основной свой программный труд – книгу «О духовном в искусстве» – Кандинский написал еще в 1910 году в Мюнхене на немецком языке. Книга не сразу нашла своего издателя – настолько необычной для своего времени она казалась. Но когда книга увидела свет, и один за другим вышли три ее издания, о ней стали говорить как о новом Евангелии в жизни искусства. Русские художники познакомились с этой программной публикацией еще в 1911 году на своем съезде. Идеи книги оказали значительное влияние на всех передовых русских художников, в том числе на К. Малевича.



О духовном в искусстве слушать на видеосервисе Wink.