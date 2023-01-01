О чем знает ветер. Эми Хармон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Писательница Энн Галлахер с детства зачарована Ирландией и гордится своими ирландскими корнями. Молодая американка приезжает в Ирландию в надежде узнать историю собственной семьи, которая таит множество загадок и тесно переплетена с самыми трагичными страницами ирландской революции. Поиски подробностей приводят Энн к невероятному перемещению во времени. Энн попадает в 1921 год и оказывается в эпицентре борьбы за независимость Ирландии. Доктор Томас Смит, спасший ей жизнь, принимает Энн за другую женщину и подозревает в шпионаже. Однако противиться влечению к таинственной «гостье» Томасу не по силам. И любовь его взаимна. Энн оказывается вовлечена в политическую борьбу, исход которой ей известен наперед. Энн не вправе влиять на течение исторических событий, но может ли она изменить историю своей семьи ради великого чувства? «Незабываемый роман о любви и о путешествии во времени, которое может изменить судьбы семьи, страны, эпохи…» Этот лиричный роман наполнен поэзией Уильяма Батлера Йейтса, многие стихотворения переведены на русский впервые.



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