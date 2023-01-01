О чем я говорю, когда говорю о беге. Харуки Мураками (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга самого знаменитого мастера современной японской литературы, собрание, по его словам, «зарисовок о беге, но никак не секретов здорового образа жизни». С той же фирменной легкостью и недосказанностью, виртуозно балансируя на грани бытового очерка и аллегории, Мураками фиксирует свои размышления о беге, приобретающем в силу ежедневного повторения «некую медитативную сущность». «Искренне писать о беге, – говорит он, – означает искренне писать о самом себе». Больше интересных фактов об этой книге читайте в ЛитРес: Журнале



О чем я говорю, когда говорю о беге слушать на видеосервисе Wink.