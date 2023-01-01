О чем расскажет ЭКГ. Антон Родионов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В новой книге доктор Родионов доступными словами рассказал, что такое ЭКГ и какие болезни распознают с ее помощью. Вы узнаете все про сердечную недостаточность, аритмии, стенокардию, инфаркт миокарда, ишемию, кардиомиопатии. Просто найдите в алфавитном указателе диагноз и откройте указанную страницу. Теперь вы самостоятельно сможете понять заключения ЭКГ и встречающиеся в них словосочетания типа синусовой аритмии или неполной блокады правой ножки пучка Гиса. Многие читатели со вздохом облегчения узнают, что изменения на их ЭКГ представляют собой вариант нормы и не нуждаются в лечении. Ну а те, кто принимает таблетки «от сердца», выполнят важное домашнее задание: разберут домашнюю аптечку и поймут смысл применения каждого препарата. Читайте, анализируйте и будьте здоровы!



О чем расскажет ЭКГ слушать на видеосервисе Wink.