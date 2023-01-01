О чем молчит печень. Как уловить сигналы самого крупного внутреннего органа, который предпочитает оставаться в тени. Сергей Вялов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Удивительно интересная и познавательная книга доктора Вялова расскажет не только десятки неочевидных фактов про работу печени, но и поможет разобраться с серьезными проблемами, нарушающими стабильную работу нашего организма. Полезные таблицы и схемы, подробно объясняющие процесс заболева�ния печени, дополнят картину и сделают действительно сложный медицинский материал, собранный за многие годы практики профессиональным врачом и кандидатом наук, простым и понятным каждому читателю.



О чем молчит печень слушать на видеосервисе Wink.