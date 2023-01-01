WinkАудиокнигиО чем молчит печень. Как уловить сигналы самого крупного внутреннего органа, который предпочитает оставаться в тени. Сергей Вялов
О чем молчит печень. Как уловить сигналы самого крупного внутреннего органа, который предпочитает оставаться в тени. Сергей Вялов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература484 мин12+
Сюжет
Удивительно интересная и познавательная книга доктора Вялова расскажет не только десятки неочевидных фактов про работу печени, но и поможет разобраться с серьезными проблемами, нарушающими стабильную работу нашего организма. Полезные таблицы и схемы, подробно объясняющие процесс заболева�ния печени, дополнят картину и сделают действительно сложный медицинский материал, собранный за многие годы практики профессиональным врачом и кандидатом наук, простым и понятным каждому читателю.
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