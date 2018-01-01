Нюансеры. Генри Олди (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу мэтров русскоязычной фантастики, знаменитого дуэта Генри Лайон Олди – «Нюансеры». Константин Алексеев, известный промышленник и актeр-любитель, приезжает в губернский город Х. Здесь умерла старая гадалка Заикина, которая ни с то ни с сего завещала Алексееву свою квартиру. В день приезда также происходит загадочное ограбление банка: убит кассир, убийца скрылся. На квартире Алексеева уже ждут, и с этой минуты ни одна мелочь, ни один нюанс не окажется случайностью, пустым совпадением. Ах да, еще один пустяк: на дворе подходит к концу XIX век. Новый роман Г. Л. Олди историчен и фантастичен одновременно, насквозь пронизан реалиями времени и вечными проблемами. Маски прирастают к лицам, люди, события, вещи – всe выстраивается в единую мизансцену, и если хорошенько аплодировать после того, как дали занавес – актeры, может быть, выйдут на поклон.? ©



Нюансеры слушать на видеосервисе Wink.