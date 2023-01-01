Нужен муж! Срочно!. Наталья Жарова (книга, 2020) слушать онлайн

«Нужен муж! Срочно!» – фантастический роман Натальи Жаровой, жанр любовное фэнтези. Что делать молодой и привлекательной наследнице княжеского рода, если родители прочат в мужья нелюбимого? Конечно, постараться избежать брака! Сыграть фиктивную свадьбу с первым встречным, а потом взаимовыгодно расстаться. Вот только первым встречным оказывается наглый бедняк, вор, за поимку которого назначено хорошее вознаграждение. Теперь княжне предстоит сделать выбор, кому отдать сердце: красивому, но ненавистному герцогу или нищему, но притягательному оборванцу.



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