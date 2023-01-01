Нравы Растеряевой улицы. Глеб Успенский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Литературную деятельность Глеба Ивановича Успенского можно разделить на два периода. В первом – приблизительно до конца 70-х годов – Успенский является преимущественно бытописателем разного мелкого городского люда. Сюда же примыкают картинки из жизни провинциального и столичного «мыслящего пролетариата» и путевые очерки из заграничных поездок Успенского. Во втором периоде своей деятельности Успенский является представителем так называемого «народничества», избирая предметом своих изучений и очерков различные стороны деревенской жизни. Развитие и содержание этой деятельности Успенского вполне отвечало характеру и интересам русского общества 60-х и 70-х гг. XIX-го века. Глеб Иванович Успенский погиб в 1902 году в Петербурге в психиатрической больнице для душевнобольных, покончив жизнь самоубийством. Очерки представлены без сокращений.



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