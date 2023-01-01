Новый год, Рождество, Крещение в рассказах русских писателей. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Трепетные огни свечей и запах хвои, золочeные орехи и яблоки, леденцы и пряники… Таинственная Рождественская звезда и жгучие крещенские морозы… Время, когда свершаются чудеса и сбываются самые заветные мечты, когда даже взрослые становятся немножко детьми и живут ожиданием волшебства. Новый год, Рождество, Крещение… Истории, посвящeнные самым любимым праздникам, – будь то сказания о помощи Ангелов или рассказы о несчастных сиротках, попадающих на eлку в богатые дома, – насквозь пронизаны согревающим душу светом добра, тепла и любви.



Новый год, Рождество, Крещение в рассказах русских писателей слушать на видеосервисе Wink.