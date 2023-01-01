Новые земли. Артем Каменистый (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Они сумели выжить и закрепиться в не самом дружелюбном месте нового мира. Сумели обеспечить себя крышей над головой и продовольствием. Сумели сберечь людей в суровую зиму. Не сумели лишь одно – и дальше развиваться, укреплять позиции на уже освоенных землях, расширять свою территорию. Увы, место оказалось куда недружелюбнее, чем полагали поначалу, и вопрос выживания требует непростых ответов. Так что бросай все, что нажито трудом последних месяцев и отправляйся туда, где, возможно, обстановка куда спокойнее. Вот только, похоже, спокойствие в этом мире – фантастика.



Новые земли слушать на видеосервисе Wink.