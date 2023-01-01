Новые впечатления с излишком. Рина Ских (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Получив исполнение своей самой заветной мечты, Арина вновь вынуждена бороться за своe долго и счастливо. Тайны еe перемещения в чужой мир не спешат открываться. Что или кто так настойчиво звало еe сюда? И нужны ли ей эти знания, когда в друзьях некромант, дракон, наг и доминантная белка? А на руку и сердце претендует самый могущественный чародей этого мира.



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