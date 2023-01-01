Новые рассказы о маленьком папе. Александр Раскин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Из третьей, заключительной книги рассказов о маленьком папе мы узнаем о том, как папа болел скарлатиной, выпускал стенгазету и прыгал с балкона. Но самое главное, мы научимся никогда не унывать и во всем находить положительные моменты, ведь с такими добрыми и поучительными историями по-другому и не может быть.



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