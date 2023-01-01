Новые приключения Электроника. Евгений Велтистов (книга, 1989) слушать онлайн

«Приключения Электроника» – цикл детских научно-фантастических повестей Евгения Велтистова о мальчике-роботе Электронике и его двойнике – школьнике Серeже Сыроежкине приобрeл необычайную известность после экранизации первых двух повестей. Трeхсерийный телефильм «Приключения Электроника» стал одним из популярнейших детских художественных фильмов, а Электроник – самым знаменитым роботом отечественного кинематографа. …Профессор Громов создал робота Электроника, который однажды случайно встретил свою копию – обычного живого мальчика Серeжу Сыроежкина. Электроника и Сыроежкина, ставших лучшими друзьями, а также их одноклассников ждут удивительные приключения. Им предстоит создать вечный двигатель и вывести в кастрюле искусственную корову, разработать проект «Космический корабль „Земля“ и познакомиться с девочкой-роботом по имени Электроничка. А еще – решать сложные вопросы честности и справедливости, дружбы и даже любви…



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