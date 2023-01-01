Новолуние. Стефани Майер (книга, 2006) слушать онлайн

Сюжет

Это вторая аудиокнига знаменитой вампирской саги, возглавившая списки бестселлеров семи стран. Влюбиться в вампира – страшно и романтично… Но потерять любимого, решившего ценой разрыва спасти свою девушку от роли пешки в вечном противостоянии кланов «ночных охотников», – это просто невын�осимо. Белла Свон мучительно переживает исчезновение возлюбленного и безуспешно ищет забвения в дружбе с мальчишкой-индейцем Джейком Блэком. Она даже не подозревает, что ее лучший друг – порождение еще одного «народа Тьмы». Народа, куда более жестокого и опасного, чем аристократы-вампиры…



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