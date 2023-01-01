Новогодние приключения Лисенка Хвостика и Северного Оленя. Дарья Каланова,Екатерина Сказкина (книга, 2020) слушать онлайн

Однажды в домике Деда Мороза приключилась беда: Ветер перемен унес пять волшебных новогодних сокровищ и раскидал их по разным уголкам Земли. Помощники Деда Мороза – Лисенок Хвостик и Северный Олень – отправляются на поиски волшебных сокровищ в Японию, Бразилию, Соединенные Штаты Америки, Кению и Норвегию. Скорее за ними! Вы узнаете о самобытных новогодних традициях этих стран и об удивительных фактах из истории и географии, встретитесь с героями местных преданий и легенд. Но вас ждут не только захватывающие приключения. Эта сказка – трогательная история взросления, через которую проходит каждый малыш и тот, кто давно вырос и продолжает искать себя. Наблюдайте, как меняется в пути Лисенок Хвостик, как испытания закаляют его волю, характер и веру в себя, как от новых встреч его сердце становится сильнее и добрее. История о Лисенке Хвостике родилась в рамках новогоднего проекта «Мешок Сказок». Ее написала сказкотерапевт и детский педагог Екатерина Сказкина, а бережно отредактировала соавтор проекта Дарья Каланова. Текст читал заслуженный артист России Владимир Кулаков, который создал эту аудио-историю в стиле радиоспектакля и озвучил разными голосами 18 сказочных персонажей.



Новогодние приключения Лисенка Хвостика и Северного Оленя слушать на видеосервисе Wink.