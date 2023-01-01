Новгород Великий. Сергей Соловьев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Средневековый город сложился на месте более ранних селений у истока Волхова из Ильменя, где сгусток стоянок и поселений прослеживается со времeн неолита (4-3 тыс. до н. э.) Официальной датой возникновения Новгорода – без учета археологических и иных возражений такой дате – принято условно считать 859 год, исходя из поздней Никоновской летописи.



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