Новеллы. Стефан Цвейг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Стефану Цвейгу принесло мировую известность его мастерство психологической драмы, а такие новеллу как “Двадцать четыре часа из жизни женщины” впору назвать психологическим триллером. Его истории увлекают необычными сюжетами и заставляют размышлять над превратностями человеческих судеб. Монахиня, ставшая куртизанкой, а затем вернувшаяся в монастырь (“Легенда о сестрах-близнецах”), полководец, нерешительность которого изменила ход истории (“Невозвратимое мгновение”)…Цвейг не устает убеждать нас в том, насколько беззащитно человеческое сердце, на какие подвиги, а порой преступления толкает человека страсть.



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