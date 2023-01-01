Новеллы серебряного века. Коллективные сборники
Wink
Аудиокниги
Новеллы серебряного века. Коллективные сборники

Новеллы серебряного века. Коллективные сборники (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика404 мин0+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

В сборнике представлена малая проза лучших писателей конца XIX – начала XX столетия – представителей Серебряного века русской культуры, отмеченная смешением разных литературных направлений, философских и религиозных течений.

Новеллы серебряного века слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг