WinkАудиокнигиНовеллы серебряного века. Коллективные сборники
Новеллы серебряного века. Коллективные сборники (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика404 мин0+
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Сюжет
В сборнике представлена малая проза лучших писателей конца XIX – начала XX столетия – представителей Серебряного века русской культуры, отмеченная смешением разных литературных направлений, философских и религиозных течений.
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