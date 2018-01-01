Новая земля. Пробуждение к своей жизненной цели. Экхарт Толле (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Новая земля» – вторая большая книга современного духовного мастера Экхарта Толле, получившего всемирную известность после выхода книги «Живи сейчас» («The Power of Now»). «Новая земля» готовит читателей к скачку на новый уровень осознанности, показывая, что свобода от мыслей, обусловленных эго, является не только залогом личного счастья, но и ключом к прекращению конфликтов и страданий во всем мире. В основу книги положены идеи трансформации индивидуального и коллективного сознания, ведущей к глобальному духовному пробуждению. Книга адресована всем, кто интересуется вопросами духовного развития и стремится гармонизировать свою жизнь. © Storysidе



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