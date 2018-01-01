Новая ученица в волчьей долине. Виктория Свободина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Виктории Свободиной – «Новая ученица в волчьей долине». Из-за нового места работы родителей я переезжаю в элитный поселок для семей сотрудников волчьей корпорации. Кто бы мог подумать, что учиться мне придется в одном классе с самим наследником всего волчьего клана. Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Диной Бобылeвой, на чьем счету дублирование в более, чем 100 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Пятьдесят оттенков серого (2015)», «Богемская рапсодия (2018)», «Девушка, которая застряла в паутине (2018)», «Веном (2018)», «Mamma Mia! 2 (2018)», «Погоня за любовью (2018)», «Пятьдесят оттенков свободы (2018)», «Волк с Уолл-стрит (2013)», «Сноуден (2016)» и многих других. ©



Новая ученица в волчьей долине слушать на видеосервисе Wink.