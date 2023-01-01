Новая цель. Как объединить бережливое производство, шесть сигм и теорию ограничений. Джефф Кокс,Ди Джейкоб,Сьюзан Бергланд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

О чем эта книга Культовые управленческие методики – «шесть сигм» и «теория ограничений» (TOC) успешно доказывают свою эффективность уже два десятка лет, а знаменитое «бережливое производство» целых пятьдесят! Но что делать, если в вашей ситуации ни одна из этих методик не работает? Возможно, стоит создать на их основе что-то новое. Именно так поступили в AGI Institute – институте Элияху Голдратта, разработчика теории ограничений и автора книги «Цель», ставшей культовой для нескольких поколений бизнесменов. В его стенах создали новую методику «Velocity» («скорость»), объединившую лучшие элементы Lean Six Sigma и TOC. И, следуя традиции «Цели», написали бизнес-роман, в котором простым и понятным языком объяснили основные положения и принципы LSS, TOC и Velocity на примере управления конкретным высокотехнологичным предприятием. Для кого эта книга Для думающих руководителей, перед которыми стоит задача оптимизации производства. Почему мы решили издать эту книгу Читатели-менеджеры нередко признают, что обучение новым методикам в формате книги-кейса получается крайне эффективным. Поэтому мы уверены, что этот сплав проверенных теорий и художественного вымысла по праву станет таким же бестселлером, как и «Цель» – ведь все изложенные принципы … «Фишка» книги … уже прошли испытание боем: Velocity внедрили в ВМС США!



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