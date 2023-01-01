WinkАудиокнигиНовая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать. Ричард Талер
Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать. Ричард Талер (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес927 мин12+
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Сюжет
Автор книги профессор из Чикаго Ричард Талер, один из советников президента США Барака Обамы, досконально изучил эмоции, которые руководят покупателем, и сложности, с которыми он сталкивается во время принятия решения о покупке, выборе ипотеки или пенсионного фонда. В своей новой книге Талер �делится результатами исследования и продолжает уже когда-то начатый им разговор о психологии влияния.
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