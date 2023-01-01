Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать. Ричард Талер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Автор книги профессор из Чикаго Ричард Талер, один из советников президента США Барака Обамы, досконально изучил эмоции, которые руководят покупателем, и сложности, с которыми он сталкивается во время принятия решения о покупке, выборе ипотеки или пенсионного фонда. В своей новой книге Талер �делится результатами исследования и продолжает уже когда-то начатый им разговор о психологии влияния.



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