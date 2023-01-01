Новая, новая сказка. Сергей Лукьяненко
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Новая, новая сказка. Сергей Лукьяненко

Новая, новая сказка. Сергей Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Русская литература, Фантастика204 мин12+
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Сюжет

Самое полное собрание рассказов Сергея Лукьяненко! Впервые собраны воедино все произведения «малой прозы» – от самого раннего периода творчества знаменитого фантаста и до наших дней. Бесчисленное разнообразие жанров, сюжетов и направлений – и неизменный, фирменный стиль. Этот сборник порадует не только поклонников творчества Лукьяненко, но и любого ценителя хорошей фантастики!..

Новая, новая сказка слушать на видеосервисе Wink.

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