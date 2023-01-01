Новая история колобка, или Как я добегалась. Яна Ясная (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Меня зовут Елена Колобкова, и жизнь моя… катится. Провести одну жаркую ночь с героически спасшим меня незнакомцем, устыдиться наутро и вытолкать его за дверь? Могу! Оказаться в положении, бросить все и уехать в другой город, чтобы начать жизнь с чистого листа? Умею! Напороться на отца своих детей спустя три года, когда тот заявился отжимать у любимого начальства любимое дело? Пр-р-рактикую! Но где наша не пропадала? Я ж «и от бабушки ушел, и от дедушки ушел». Сейчас ка-ак спою песенку…



Новая история колобка, или Как я добегалась слушать на видеосервисе Wink.