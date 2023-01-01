Новая Инквизиция. Книга 1. Михаил Злобин (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Новая Инквизиция» – роман Михаила Злобина, первая книга одноименного цикла, жанр городское фэнтези, боевое фэнтези. Эта история о том, как общество пытается ужиться с одаренными людьми, которые в силу неизведанных особенностей открыли в себе талант управлять энергией смерти. И все бы ничего, но эта маленькая особенность развращает разум, толкая человека на свершение жутких и жестоких вещей. Заставляет считать себя венцом эволюции. Кем-то более значимым, нежели простой Homo Sapiens. Для таких индивидов люди это просто расходный материал. Сырье, пригодное лишь для создания слуг-умертвий, и легкодоступный источник некроэфира. Поэтому для защиты простых граждан была воссоздана инквизиция. Военизированная организация, где служат накачанные гормональными препаратами одаренные. Симбиоз технологий и магии превратил их в настоящие машины уничтожения. Но не все так радужно, ведь каждый борец с нежитью вынужден вести еще и свою внутреннюю борьбу. Разрываться между позывами темной сущности и собственным долгом. Внимание! Содержит нецензурную брань.



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