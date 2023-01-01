Ноу-хау. 8 навыков, которыми вам необходимо обладать, чтобы добиваться результатов в бизнесе. Рэм Чаран,Гэри Уиллиган (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Идеи, изложенные в этой аудиокниге, помогают создать фундамент для последовательного принятия лидером верных решений и выбора правильных действий через улучшение делового суждения. Но больше всего руководители всех уровней ценят практичность рекомендаций Рэма Чарана: никаких красивых нап�ыщенных теорий, заставляющих людей чесать затылок и говорить: «Да, это интересно, но что мне делать в понедельник утром?» Для Рэма Чарана именно возможность применить его идеи «в понедельник утром» является главным критерием их правильности.



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