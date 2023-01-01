Ночные всадники (сборник). Николай Свечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В сборник входит две повести, связанные между собой. «Последняя выставка»– знакомит нас с событием государственной важности 1896 года, Всероссийской промышленной выставкой в Нижнем Новгороде, которой оказал внимание и молодой император Николай II с супругой. По такому случаю, вопросы безопасности были в приоритете, но без происшествий не обошлось – убит городовой. Местные не в силах найти убийцу, и к расследованию подключается одаренный сыщик Алексей Лыков, он же глава царской охраны. Убийства не прекращаются… Разобраться в череде преступлений было непросто, но детективный гений Лыкова все же распутывает хитросплетения и уже в повести «Ночные всадники» с удовлетворением возвращается в Петербург. В поезде ему встречается подозрительный попутчик, который темной ночью сходит на глухой станции. По зову никогда не подводившей интуиции, Лыков принимает решение сойти следом за незнакомцем…



Ночные всадники (сборник) слушать на видеосервисе Wink.