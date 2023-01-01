Ночные кошмары русских писателей (книга, 2020) слушать онлайн

Леденящие душу истории от классиков русской литературы способны вызвать мурашки у самых искушенных ценителей ужасов. Эти рассказы ничуть не устарели. Столкнуться с потусторонним миром людям удавалось в любом веке, это всегда было одновременно жутко и интересно. Поди, разберись – где кончается страшный сон и начинается кошмарная реальности?! Рассказы из этого сборника сочинялись в холотую эпоху, когда каждая фраза в книге была наполнена смыслом, в них вы найдете не только мистические сюжеты, но и подробное описание жизни Российской империи, и неподдельные эмоции главных героев, и веру, и надежду, и, конечно же, любовь.



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