Ночной кошмар Купидона. Диана Рымарь (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Дианы Рымарь – «Ночной кошмар Купидона». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Сашей Брежневой. Купидон обленился! Авроре уже тридцать стукнуло, а до сих пор не замужем. Нужно срочн�о исправлять ситуацию, и наша героиня смело берется за дело. Загадать желание под бой курантов – сделано. Отвергнуть недоухажера в новогоднюю ночь – готово. Но как прикажете влюбиться по самые уши, да еще и с побочным эффектом в виде замужества, если вокруг ни одного подходящего кавалера? Или это только так кажется? ОДНОТОМНИК, ХЭ Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



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