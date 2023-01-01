Ночной Дозор. Сергей Лукьяненко (книга, 1998) слушать онлайн

Сюжет

Легендарный роман отечественного фантаста номер один, переведенный на два десятка языков. Роман, который лег в основу российского блокбастера «Ночной Дозор» На ночных улицах – опасно. Но речь не о преступниках и маньяках. На ночных улицах живет другая опасность – те, что называют себя Иными. �Вампиры и оборотни, колдуньи и ведьмаки. Те, кто выходит на охоту, когда садится солнце. Те, чья сила велика, с кем не справиться обычным оружием. Но по следу «ночных охотников» веками следуют охотники другие – Ночной Дозор. Они сражаются с порождениями мрака и побеждают их, но при этом свято блюдут древний Договор, заключенный между Светлыми и Темными…



Ночной Дозор слушать на видеосервисе Wink.