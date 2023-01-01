Ночная всадница (сборник). Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В предлагаемый вашему вниманию аудиосборник избранных рассказов русских писателей конца XIX – начала XX веков включены произведения авторов, чьи близкие родственники внесли значительный вклад в развитие отечественной культуры. Это братья Антона Чехова, сын Льва Толстого, брат режиссeра, одного из основателей Московского Художественного театра Владимира Немировича-Данченко. В сборник включeн рассказ, написанный сыном поэта К.Р. – князем Олегом, единственным представителем императорской фамилии, погибшем на фронте Первой мировой. Также представлены рассказы сестры великой актрисы Веры Комиссаржевской и сестры поэта-футуриста Велимира Хлебникова, дочери известной писательницы Веры Желиховской и сына писателя Александра Амфитеатрова. Рассказы читают лучшие исполнители студии АРДИС Виктор Рудниченко, Владимир Самойлов, Вероника Язькова, Вячеслав Герасимов, Владимир Левашев.



Ночная всадница (сборник) слушать на видеосервисе Wink.