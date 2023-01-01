Ночная Стража. Терри Пратчетт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В результате удара молнии командор Городской Стражи сэр Сэмюэль Ваймс переносится на тридцать лет назад, в старый Анк-Морпорк, который стоит на пороге гражданской войны. В Страже одни коррумпированные неудачники и вместе с ними только начинающий свою службу юный Сэм Ваймс. Если он попадет под пагубное влияние одного из старших товарищей, то Анк-Морпорк никогда не получит Его Превосходительства герцога Анкского, командораГородской Стражи сэра Сэмюэля Ваймса. Чтобы избежать этого монахи Истории просят Ваймса на время стать Джоном Килем и личным примером показать самому себе, что значит быть хорошим полицейским.



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