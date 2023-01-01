Ночевка с грабителями. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Бьянка – настоящая музейная кошка! (Правда, пока ещe маленькая.) Она уверена, что крысы всегда готовы воспользоваться случаем и украсть у посетителей музея еду. Какой удар по репутации! В музей приехала шумная толпа школьников на экскурсию с ночeвкой. Все коты поспешили скрыться от гомонящих д�етей, но Бьянка не такая. Она осталась со школьниками, чтобы ночью оберегать их от крыс. Только вот крысы – те ещe хитрецы и готовы на всe ради вкусной еды… В формате PDF A4 сохранен издательский макет.



Ночевка с грабителями слушать на видеосервисе Wink.