Ночевка с грабителями. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн
8.52020, Аудиокнига
Детская литература88 мин6+
Сюжет
Бьянка – настоящая музейная кошка! (Правда, пока ещe маленькая.) Она уверена, что крысы всегда готовы воспользоваться случаем и украсть у посетителей музея еду. Какой удар по репутации! В музей приехала шумная толпа школьников на экскурсию с ночeвкой. Все коты поспешили скрыться от гомонящих д�етей, но Бьянка не такая. Она осталась со школьниками, чтобы ночью оберегать их от крыс. Только вот крысы – те ещe хитрецы и готовы на всe ради вкусной еды… В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
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