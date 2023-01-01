Ночь в одиноком октябре. Роджер Желязны (книга, 1993) слушать онлайн

“Ночь в одиноком октябре” – последний роман удивительного Роджера Желязны считается одним из лучших в творчестве автора (номинирован на премию Nebula Award за лучший роман в 1994 году). Сторожевой пес по кличке Снафф (англ. Snuff – Нюх) ведет свой дневник, где (не без юмора, рассудительно и временами с какой-то даже английской чопорностью) повествует о некоей Большой Игре, проходящей в Лондоне и его окрестностях, результатом которой должно стать открытие или закрытие Врат. “Пес помогает Тому-Самому-Джеку. Под которым подразумевается и Джек- Потрошитель, и Джек-из-Тени самого Желязны, и Джек – герой английского фольклора, и Джек-легенда – вечноживущий Каин, бродящий по миру для искупления и всегда стоящий на одной и той же стороне. […] Мир, представленный в романе… суммирует едва ли не половину английской готической и фантастической традиции. Автор контрапунктом проводит сквозь сюжет образы, созданные коллегами [указанными в посвящении], и находит общее для каждого и всех вместе. Шерлок Холмс и лавкрафтовские древние чудовища, Граф Дракула, Франкенштейн [и много других известных персонажей] органично и естественно соседствуют друг с другом в туманном холодеющем Октябре”. Антон Карелин От последнего романа Роджера Желязны, того самого, за который он получил сразу две престижные литературные награды, что любим критиками и обожаем фанатами, что считается лучшим произведением мастера, чуть ли не вершиной его творчества, я ждал чего-то если не запредельного, то как минимум потряс...Слушайте книгу.



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