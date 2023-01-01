Ночь в объятиях покойника. Ирина Дементьева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Говорят, в жизни человека бывает черная полоса, так вот я увязла в черной трясине. Сначала у меня сорвался отпуск, затем моя квартира превратилась в аквариум, что же еще… Ах, да! Гадалка напророчила мне скорую смерть, а я провела незабываемую ночь в обнимку с мертвецом. Но на этом мои приключения только начались. Как мне выпутаться из всех бед, вернуть свою удачу, а может и найти любовь?



Ночь в объятиях покойника слушать на видеосервисе Wink.