Ночь с братом мужа. Амелия Борн (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

«Ночь с братом мужа» – роман Амелии Борн, жанр современный любовный роман. Мой жених проиграл нашу первую брачную ночь своему брату-близнецу. Я отдала невинность не тому, за кого выходила замуж. Мало того, что правда об этом всплыла совершенно случайно, так днем ранее я узнала, что беременна. Н�еужели отцом моего ребенка станет заносчивый и самовлюбленный Александр Вознесенский? Белая ворона в той семье, к которой я теперь принадлежу? Или все это – лишь жестокая шутка?



Ночь с братом мужа слушать на видеосервисе Wink.