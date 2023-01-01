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Ночь после выпуска. Владимир Тендряков (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Современная проза172 мин12+
Сюжет
Шестеро друзей, отправившись после выпускного вечера в городской сквер, начинают спор по вопросам житейской этики, вызванной решением ребят сказать друг другу на прощание «всю правду». Взаимное обсуждение, начатое скорее как игра, быстро переходит в острый и беспощадный суд друг над другом. Каждый из бывших однокашников предстает перед друзьями в новом свете, но к чести ребят, все они достойно выдерживают неожиданное и непростое испытание.
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