Ночь перед Рождеством. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Ночь перед Рождеством" – одна из самых известных повестей Николая Гоголя, в которой рассказывается о магической силе ночи перед Рождеством, а также о похождениях находчивого кузнеца Вакулы. Ради любви к капризной Оксане он рискнул связаться с нечистой силой и победил в этом поединке – �верхом на черте он полетел в Петербург к царице, чтобы у любимой были самые красивые черевички. В этой книге вы услышите о всех приключениях Вакулы и узнаете, понравились ли избалованной Оксане привезенные черевички.



Ночь перед Рождеством слушать на видеосервисе Wink.