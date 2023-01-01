Никто тебя не заведет, если ты не дашь ему ключи. Как сохранять спокойствие, когда люди сводят вас с ума. Майк Бечтли (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Майк Бечтли – эксперт по коммуникациям, ведущий тренингов по тайм-менеджменту и личной эффективности, автор 9 международных бестселлеров с тиражом более 500 000 экземпляров! Как ни странно, другие люди не так сильно заинтересованы в нашем счастье, как нам того хотелось бы. Более того, иногда кажется, что они специально делают нашу жизнь невыносимой! В каждом коллективе всегда находится хотя бы один человек, кто постоянно выводит нас из себя. О, если бы мы могли просто «исправить» этого человека, все было бы идеально. Но изменить другого невозможно – так как же самому тогда перестать «заводиться»? В этой книге эксперт по коммуникациям Майк Бечтли научит, как перестать быть жертвой чужого безумия. Автор предлагает проверенную стратегию для сохранения здравомыслия в общении с трудными людьми. Сложные люди будут всегда. Не теряйте времени – посмотрите на них новым взглядом – и это сделает вашу жизнь проще!



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