Николаевская Россия. Астольф Кюстин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Книга известного французского аристократа, путешественника и литератора маркиза Астольфа де Кюстина (1790–1857) рассказывает о его поездке по России в 1839 году. Судьбу этой книги до сих пор сопровождают самые ожесточенные споры. Автор сумел нарисовать потрясающую картину страшного ущерба, который неизбежно наносят творческим силам любой страны духовное и политическое рабство, несвобода в любой форме. «Каждый, познакомившийся с царской Россией, будет рад жить в какой угодно другой стране. Всегда полезно знать, что существует на свете государство, в котором немыслимо счастье, ибо по самой своей природе человек не может быть счастлив без свободы». Эти слова мудрого француза, к сожалению, до сих пор не потеряли своей актуальности."



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