WinkАудиокнигиНик. Чародей. Том 2. Анджей Ясинский
Ник. Чародей. Том 2. Анджей Ясинский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика632 мин16+
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О книге
Студия «МедиаКнига» представляет второй том шестой аудиокниги «Ник. Чародей» популярной серии Анджея Ясинского – «Ник». Небольшая передышка после бегства из Кордоса позволяет Нику с Кариной эль Торро заняться собой и отдохнуть от преследователей и напряженной борьбы с врагами. Новые места, интересные люди… Но судьба снова подкидывает каверзу, теперь со стороны чародеев, решивших, что Карина – лакомый кусок. Только почему-то никто не подумал про Ника, про то, что чародейка находится под его защитой… ©
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