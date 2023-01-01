Ник. Астральщик. Том 1. Анджей Ясинский
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Ник. Астральщик. Том 1. Анджей Ясинский

Ник. Астральщик. Том 1. Анджей Ясинский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези784 мин16+
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Сюжет

Поистине гордиевым узлом для Ника оказывается запутанный клубок событий, произошедших с ним на Лунгрии. Точка схождения врагов, друзей, богов, судьбы. Хватит ли мудрости у Ника аккуратно распутать этот клубок или же по примеру Македонского он решит разрубить его одним ударом меча?

Ник слушать на видеосервисе Wink.

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Фэнтези

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