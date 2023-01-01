Ничего интересного. Просто – жизнь. Светлана Луценко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Две сестры, Катя – отличница до мозга костей, старающаяся всегда все делать правильно, Юля – дерзкая, привыкшая от жизни брать максимум. Начало учебы в престижном университете совпало с переездом родителей за город. Выпорхнувшие из-под родительской опеки, сестры окунулись с головой в студенческую жизнь.Сложный выбор между личным счастьем и семьей, знакомство с вседозволенностью золотой молодежи, изнанка их семейного бизнеса, влияющая на судьбы детей, порой приводят к трагическим последствиям…



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