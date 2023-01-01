Незнакомец в зеркале. Сидни Шелдон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Встретить свою настоящую любовь… Найти женщину, готовую спасти тебя от смерти… Какой мужчина не мечтает об этом! И похоже, самому известному американскому комику Тоби Темплу это удалось! Но… можно ли доверять этой женщине? Она явно что-то скрывает и готова пойти на все, лишь бы ее тайна так и осталась нераскрытой… Еще шаг – и жизнь Тоби окажется под угрозой. Но сможет ли он остановиться?..



Незнакомец в зеркале слушать на видеосервисе Wink.