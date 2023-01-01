Незаурядная Маша Иванова. Мария Кострова (книга, 2024) слушать онлайн

Популярный в Сети роман! Нежная романтическая история о настоящей любви и умении понимать свои чувства. Для тех, кому понравились романы «Четырнадцать дней до» Саши Паулана и «Тыквенно-пряный парень» Валентайна Соль. Представь, что в тебя моментально влюбляются все парни, встреченные в школе, в универе, в кафе и даже на кассе магазина! Тебе бы понравилась такая суперспособность? А вот Маше Ивановой, обычной московской девчонке, она только портит жизнь! Ведь мало того, что совсем не хочется строить отношения на основании «любовного морока», так ещё и всё легко разрушить, всего лишь поцеловав парня! Как тут встретить свою настоящую любовь и остаться с ним вместе навсегда?! Впрочем, Маше это обязательно удастся. Недаром она такая незаурядная…



Незаурядная Маша Иванова слушать на видеосервисе Wink.