Нейрокомандор. Книга 1. Пси-Фактор. Адепты с Земли. Алекс Нагорный (книга, 2020) слушать онлайн

Что способен натворить инопланетный разум на Земле? Цепочка событий приводит героиню из другой части вселенной на Землю. По роковому стечению обстоятельств Герои попадают в переделку и встречаются с гостьей. Загадки и приключения лавиной обрушиваются на группу студентов, способных изменить что-то не только в незнакомой галактике. Они меняются, становятся сильнее, затевают свою игру – финальный аккорд, перед отправкой в космос. Кто придeт за ними? Куда предстоит отправиться и когда? Осознание своей силы и уникальности влияет на каждого по-разному, добавляя новых испытаний личности…



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