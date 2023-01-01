Невский проспект. Петербургские повести. Сборник: Нос. Портрет. Шинель. Коляска. Записки сумасшедшего. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Петербургские повести" – это Петербург мелких чиновников, мещан, военных и ремесленников. Со знанием дела и юмором рисует Гоголь мир мещанских интересов, взяточничества и бюрократического болота и петербургские окраины, «где все тишина и отставка». И в XXI веке по-прежнему смешно и грустно читать эти повести: они что-то слишком остро напоминают?… "



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