Невский проспект. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Художник Пискарев и поручик Пирогов прогуливаются по Невскому проспекту и обращают внимание на двух очаровательных дам. Каждый из приятелей спешит вслед за своей пассией, но к сожалению, при более близком рассмотрении блеск и лоск каждой из барышень оказывается лишь искусственной позолотой, так же, как и напускная роскошь Невского проспекта, на котором состоялась эта судьбоносная встреча. Так же не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Н.В. Гоголя: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мертвые души», «Ревизор», «Вий», «Тарас Бульба», «Портрет», «Коляска», «Шинель», «Нос».



Невский проспект слушать на видеосервисе Wink.