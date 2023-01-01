Невский проспект. Николай Гоголь
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Невский проспект. Николай Гоголь

Невский проспект. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика107 мин12+
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Сюжет

"«Невский проспект – это выставка людей», как утверждает Николай Васильевич Гоголь. Это еще и выставка судеб. Глубоко символична описанная Гоголем в этой повести история художника Пискарева, главным содержанием жизни для которого стали его сновидения, где он был счастлив и любим, а не серая однообразная повседневность. Эта книга – истинная классика отечественной литературы.

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